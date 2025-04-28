Два гаража и дровяник сгорели в деревне Какмож из-за электрогазосварочных работ

Два гаража и дровяник сгорели из-за электрогазосварочных работ в деревне Какмож в Вавожском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии. Площадь пожара составила 204 кв. м, пострадавших нет.

«К прибытию пожарных происходило горение двух гаражей и надворных построек, была угроза перехода огня на дом. Последствия могли быть серьезнее, так как в гараже находились горюче-смазочные материалы и несколько 50-литровых газовых баллонов»,— рассказал дознаватель МЧС России Дмитрий Шильняков.

Баллоны эвакуировали хозяин и местные жители.

Причиной возгорания стали сварочные работы, проводимые в гараже, возгорание было замечено из дома по камерам видеонаблюдения.