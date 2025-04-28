В Ставропольском крае заменят 87 лифтов в 34 многоэтажных домах

Компании «РУ КМЗ» и «СЛК» выиграли тендеры на замену 87 лифтов в 34 многоквартирных домах Ставропольского края. Работы пройдут в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске, Кисловодске, Георгиевске и Ессентуках, сообщает пресс-служба Фонда капитального строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Общая стоимость контрактов превышает 297 млн руб.

«Модернизация включает не только установку новых кабин, но и полную замену технической начинки: лебедок, двигателей, канатов и электроники. Все работы будут проводиться в соответствии с утвержденными проектами»,— следует из сообщения.

В многоэтажках, где функционирует несколько лифтов, обновление будет проходить поэтапно, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание жильцов.

Николай Аксенов