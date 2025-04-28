В Моркинском районе Республики Марий Эл местный житель получил 5 лет колонии строгого режима за смертельное ранение, которое нанес своему племяннику. Приговор был назначен по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Марий Эл получил 5 лет колонии за смертельное ранение родственника

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Житель Марий Эл получил 5 лет колонии за смертельное ранение родственника

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как установило следствие, инцидент произошел в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года в деревне Алдышка. После совместного распития алкоголя между родственниками возник бытовой конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему ножевое ранение в область левого плеча. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговор в законную силу не вступил.

Артём Дергунов