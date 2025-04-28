В Тольятти лжепредпринимателя обвинили в мошенничестве с бюджетными средствами
В Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего безработного мужчины. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в региональной прокуратуре.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, гражданин знал о финансовой помощи, оказываемой государством индивидуальным предпринимателям. Поэтому он обратился в отдел социальной защиты населения, где заключил социальный контракт.
Получив 300 тыс. руб. якобы для осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительных работ, деньгами он распорядился по своему усмотрению, чеков не предоставил, мер к погашению ущерба не принял.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу.