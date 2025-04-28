В Рыбинске включат отопление в социальных учреждениях

В Рыбинске принято решение продлить отопительный сезон для учреждений социальной сферы. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сохранили возможность подключения к отоплению детских садов, школ и больниц. Учреждения, где температура в помещениях выше 18 градусов, на контроле у руководства организаций»,— написал господин Рудаков.

Он отметил, что одномоментно отопление не включат из-за особенностей эксплуатации сетей и реальных возможностей ресурсоснабжающей организации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что отопление во всей области решили выключить 19 апреля. В Рыбинске начали выключать тепло с 22 апреля. Однако 26 апреля на фоне похолодания губернатор Михаил Евраев призвал глав районов вернуть тепло там, где это необходимо и возможно. Мэр Ярославля принял решение включить отопление в жилых домах.

Алла Чижова