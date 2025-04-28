Бывшего полицейского из Саратовской области наказали 4 годами колонии за взятку

В Вольске суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД МО МВД России «Вольский» Саратовской области по уголовному делу о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурант получил четыре года исправительной колонии общего режима, его оштрафовали на 1 млн руб. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, которые связаны с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий.

Как выяснилось, 12 декабря минувшего года фигурант получил взятку от представителя фирмы за непривлечение ее к административной ответственности из-за нарушения правил перевозки грузов. Посредником стал адвокат Саратовской специализированной коллегии адвокатов, уголовное дело в отношении которого рассматривается в суде.

Павел Фролов