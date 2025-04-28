Пилоты из Китая и Марокко дебютируют в нижегородской гонке воздушных шаров

Представители семи стан примут участие в гонке на воздушных шарах в рамках Международного кубка содружества, который пройдет в Нижнем Новгороде с 25 июня по 1 июля. Кроме россиян в соревнованиях примут участие спортсмены из Армении, Белоруссии, Болгарии, Китая, Марокко и ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пилоты из Китая и Марокко примут участие в мероприятии впервые.

В рамках соревнований планируются вечерние и утренние спортивные полеты. Для зрителей на стадионе «Труд» организуют общий взлет или ночное свечение аэростатов.

Несколько аэростатов будут летать вне зачета и катать гостей.

Андрей Репин