За неделю в ХМАО произошло 36 пожаров, из них четыре природных
С 21 по 27 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе произошло 36 пожаров, сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО-Югре. Из них четыре природных пожара: три — в лесном массиве Кондинского района, один — в окрестностях Ханты-Мансийска.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Другие пожары в основном затронули жилой сектор в Ханты-Мансийске, Советском, Лангепасе, повредив 18 строений и два транспортных средства. По данным МЧС, в ходе происшествий два человека погибли, травмы получил один.
В результате ликвидации пожаров удалось сохранить материальные ценности на сумму более 70 млн руб., были спасены два человека. Из опасных зон эвакуированы 17 граждан.
Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В прошлом году пожароопасный сезон в ХМАО начался с 27 апреля. За восемь месяцев ликвидировали 44 ландшафтных и 294 лесных пожара, больше всего пострадал Советский район, где огонь охватил 3 тыс. га.