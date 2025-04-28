За неделю в ХМАО произошло 36 пожаров, из них четыре природных

С 21 по 27 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе произошло 36 пожаров, сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО-Югре. Из них четыре природных пожара: три — в лесном массиве Кондинского района, один — в окрестностях Ханты-Мансийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Другие пожары в основном затронули жилой сектор в Ханты-Мансийске, Советском, Лангепасе, повредив 18 строений и два транспортных средства. По данным МЧС, в ходе происшествий два человека погибли, травмы получил один.

В результате ликвидации пожаров удалось сохранить материальные ценности на сумму более 70 млн руб., были спасены два человека. Из опасных зон эвакуированы 17 граждан.

Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В прошлом году пожароопасный сезон в ХМАО начался с 27 апреля. За восемь месяцев ликвидировали 44 ландшафтных и 294 лесных пожара, больше всего пострадал Советский район, где огонь охватил 3 тыс. га.

Анастасия Брагина