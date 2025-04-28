Готовивший взрыв в Ижевске террорист получил 18 лет колонии

Центральный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы участника украинской террористической организации по делу о совершении государственной измены, приготовлении к теракту, участии в террористической организации и незаконном хранении взрывных устройств, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вынесен обвинительный приговор гражданину России 1990 года рождения, участнику запрещенной в РФ организации», — указано в сообщении.

Террорист был задержан 16 ноября 2023-го года в Ижевске. Он планировал устроить теракт с применением взрывного устройства в отношении руководителя оборонно-промышленного предприятия. После совершения преступления мужчина рассчитывал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ. У него изъяли компоненты для взрывного устройства, инструкции по его изготовлению и телефон, содержащий переписку с украинскими военными.

Вина обвиняемого доказана в полном объеме, ему назначено наказание 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафом в 200 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.