С начала специальной военной операции (СВО) Вологодская область активно помогает фронту, поддерживает участников СВО и членов их семей. Помощь не ограничивается денежными выплатами и льготами: военнослужащим помогают с реабилитацией и трудоустройством, а также регион еженедельно отправляет на передовую гуманитарные грузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча губернатора Вологодской области Георгия Филимонова с семьями участников СВО

Фото: Предоставлено Пресс-службой Губернатора Вологодской области Встреча губернатора Вологодской области Георгия Филимонова с семьями участников СВО

Фото: Предоставлено Пресс-службой Губернатора Вологодской области

С февраля 2022 года Вологодская область направила более 6 млрд руб. помощи участникам СВО и их семьям. По словам губернатора региона Георгия Филимонова, сегодня в области для них действуют 40 мер государственной поддержки — и этот перечень регулярно пополняется.

«Создаем условия, чтобы каждый боец знал, что за ним крепкий, надежный тыл: реализуем меры господдержки, помогаем в трудоустройстве и реабилитации, еженедельно отправляем гуманитарные грузы. В ближайшее время по запросам воинских подразделений направим еще один конвой на сумму порядка 2 млн руб.: прицеп, шины, лабораторный комплект с анализом качества нефтепродуктов и другое оборудование. Уверенно идем вперед и совместными усилиями приближаем долгожданную победу»,— отметил Георгий Филимонов.

Вологодские власти постоянно ищут новые возможности для оказания помощи участникам СВО. С ними проводят открытые встречи, обсуждают проблемы, с которыми они сталкиваются. За каждой семьей военнослужащего закреплены сразу два куратора: один от правительства области и сотрудник социальной службы — так получается помогать более эффективно.

Специально для участников СВО в регионе скоро откроют МФЦ. В нем военнослужащие смогут пройти реабилитацию, оздоровление, получить психологическую и социальную помощь, а также помощь с трудоустройством. Желающих сменить работу после возвращения с передовой в области немало, поэтому такая мера поддержки очень актуальна. Ветеран специальной военной операции Иван Задумкин — один из тех, кто воспользовался помощью региона, чтобы сменить профессию после возвращения с передовой.

Иван подписал контракт с Минобороны в 2017 году, во время СВО участвовал в боях в Харьковской области. За героизм, проявленный при выполнении боевых задач во время службы, мужчина получил медаль «За отвагу». А весной 2022 года его тяжело ранило — он потерял правую руку. Вернувшись домой, Иван, который до СВО занимался предпринимательством, решил обучиться на программиста.

«В детстве тоже любил компьютерами заниматься — дошел до того, что мог открывать какие-то пароли и так далее»,— объяснил свой выбор Иван.

Выплаты и льготы

В Вологодской области предусмотрена одна из самых больших в стране единовременных выплат заключившим контракт о прохождении военной службы в зоне СВО: отправляясь на фронт, они получают в общей сложности 1,205 млн руб. В случае если участник СВО получил ранение, от региона предусмотрена выплата 100 тыс. руб. При увольнении со службы в случае признания негодным по ранению производится выплата 500 тыс. руб. В случае гибели при исполнении воинского долга единовременная региональная выплата членам семьи составляет 1 млн руб.

Помимо этого, для участников СВО и их семей в Вологодской области действует большое количество льгот: возмещение половины расходов на оплату коммунальных услуг, денежная компенсация на приобретение топлива и сжиженного газа ветеранам боевых действий. Семьи участников СВО также могут получать бесплатные путевки для детей в оздоровительные лагеря и санатории области, освобождаются от платы за детские сады и бесплатно посещают спектакли, выставки и концерты, которые проходят на территории региона. Детям участников специальной военной операции предоставляется бесплатное питание в школах и колледжах, а студентам очных отделений региональных вузов компенсируют 50% стоимости обучения — до 50 тыс. руб.

Бойцам, удостоенным звания Героя России и ряда других государственных наград, вологодские власти выдают земельные участки. А в декабре 2024 года всем участникам СВО предоставили возможность упрощенного получения «земельного сертификата». «Улучшили условия получения участниками специальной военной операции бесплатного земельного участка в собственность. Теперь по выбору гражданин предъявляет удостоверение ветерана боевых действий, справку или решение суда о признании его участником СВО»,— прокомментировал новые льготы Георгий Филимонов.

В регионе действуют и ежемесячные выплаты для ветеранов специальной военной операции и их семей. С целью обеспечить благополучие этой категории граждан применяется комплексный подход, включающий как региональную, так и федеральную поддержку. 31 марта об этих мерах напомнил Георгий Филимонов. К региональным мерам поддержки ветеранов относятся ежемесячные денежные выплаты для лиц, получивших инвалидность вследствие военной травмы: в зависимости от группы инвалидности они составляют от 7,7 тыс. до 23,1 тыс. руб. В рамках федерального закона ветеранам боевых действий также назначается ежемесячная денежная выплата от Социального фонда России — сегодня она составляет 4582 руб. А инвалидам боевых действий платят от 6599,58 руб. до 8328,04 руб. с учетом набора социальных услуг.

Реабилитация и лечение

Реабилитация участников СВО — одно из важных направлений работы вологодских властей. Бойцам предлагается целый комплекс мер по медицинской, социальной, психологической реабилитации. Военные могут пройти углубленную диспансеризацию в поликлиниках области — эти мероприятия организует Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн. По распоряжению губернатора Филимонова в нем дополнительно открыли отделение реабилитации на 30 коек, за время его работы там прошли реабилитацию более сотни военнослужащих.

Кроме того, участникам СВО и членам их семей предоставляют возможность пройти оздоровительные процедуры на безвозмездной основе в десяти санаториях, расположенных на территории региона. В 2024 году на эти цели из областного бюджета выделили субсидию в размере 3,2 млн руб.

Содействие в получении всех полагающихся мер поддержки оказывает региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Одно из направлений работы фонда — предоставление технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий. Ветераны, получившие во время специальной военной операции тяжелые ранения, приведшие к инвалидности, обеспечиваются за счет средств государственного фонда «Защитники Отечества» спортивными протезами, креслами-колясками для занятий спортом и с дополнительными функциями, вертикализаторами, тренажерами для реабилитации, устройствами для инвалидов по зрению и слуху. Ветераны, которые получили тяжелые травмы и передвигаются исключительно на креслах-колясках, а также те, кто имеет парную ампутацию нижних конечностей, за счет средств фонда обеспечиваются специализированными автомобилями с ручным управлением.

Ветеранам СВО и их семьям в Вологодской области, помимо всего прочего, оказывают бесплатную психологическую помощь. С мая 2023 года по март 2025 года такой услугой воспользовалось уже более 600 человек. В регионе также действует программа реабилитации и психологической поддержки ветеранов СВО, организованная фондом «Защитники Отечества». К работе с участниками спецоперации и членами их семей привлекаются только квалифицированные специалисты, которые вошли в Федеральный реестр педагогов-психологов и обладают необходимыми компетенциями.

Герои Русского Севера

Не менее важным аспектом работы вологодских властей стало трудоустройство военных, вернувшихся с СВО, и их интеграция в экономическую жизнь региона. Сейчас в Вологодской области реализуется региональная кадровая программа «Герои Русского Севера». Проект инициирован губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым и находится на его личном контроле. Он направлен на профессиональную переподготовку и трудоустройство участников специальной военной операции. «Это опытные, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны защитники Отечества, истинные патриоты, обладающие огромным опытом личной ответственности. Кровью и потом доказавшие, что они готовы идти до конца ради своей страны и своего народа»,— подчеркнул господин Филимонов, рассказывая о проекте.

Обучение по программе включает четыре модуля, посвященных различным темам: государственная политика и система государственного управления, региональное и муниципальное управление, экономика и финансы, современные технологии управления. Участники, успешно завершившие программу, получат диплом о профессиональной переподготовке и, что особенно важно, гарантированное трудоустройство, в том числе в области управления и реальном секторе экономики. Сферу деятельности выпускники программы будут выбирать самостоятельно.

Заявки на участие в программе подали более 300 человек. Один из них, ветеран СВО из Сокольского округа Вологодской области Павел Михайлович, рассказал, как принял решение присоединиться к проекту. Павел Михайлович служил рядовым в подразделении «Ахмат», но получил военную травму и вернулся обратно в родной регион. В программе «Герои Русского Севера» мужчина увидел шанс на построение карьеры в новой сфере. Он уверен, что программа поможет ему адаптироваться к мирной жизни и найти достойную и интересную работу.

15 апреля Георгий Филимонов сообщил об окончании приема заявок на участие в кадровом проекте. Губернатор региона назвал всех его участников настоящими героями, которые продолжают работать на благо области и страны.

«Эти люди — пример духа, мужества и стойкости»,— подчеркнул Георгий Филимонов.

Сергей Петров