Якутский ключ к развитию Арктики

Сегодня на Республику Саха (Якутия) приходится более трети площади всей Российской Арктики, и регион активно вкладывается в развитие этих стратегически значимых территорий. Несмотря на суровые климатические условия и труднодоступность арктических районов, руководство республики делает все для развития промышленности, привлечения инвестиций и улучшения качества жизни местного населения. В рамках этой работы рождаются уникальные логистические, инфраструктурные и энергетические проекты.

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Фото: предоставлено пресс-службой Группы ВИС «Золотое звено» нового транспортного каркаса Якутии — Ленский мост — построят к 2028 году

Фото: предоставлено пресс-службой Группы ВИС

Развитие Арктики — одно из приоритетных направлений работы правительства Якутии. 13 из 34 районов (улусов) региона расположены за полярным кругом. Глава республики Айсен Николаев неоднократно говорил о важности этих территорий для региона и страны в целом. «Для Якутии Арктика — это более половины ее территории — около 1,6 млн кв. км. И, конечно, ее развитие крайне нам необходимо. Главная задача — через возобновление промышленного развития улучшить жизнь людей, которые сегодня там проживают, а это порядка 60 тыс. человек»,— сказал Айсен Николаев на VI Международном арктическом форуме в марте.

Политика якутских властей в Арктике имеет федеральное значение. Эта работа — важнейшая часть реализации Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Цели и задачи руководства Якутии в Арктике до 2030 года закреплены в стратегическом указе главы республики Айсена Николаева. Приоритетные направления работы — повышение качества жизни в арктических районах, модернизация социальной инфраструктуры и создание комфортного пространства для закрепления там населения с учетом прогнозируемого прироста численности населения Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на 5% к уровню 2023 года, а также прирост инвестиций в основной капитал не менее чем в пять раз к уровню 2023-го.

Для достижения этих показателей Якутия реализует собственные проекты, которые становятся примером для других арктических территорий. Они касаются отдельных направлений социальной политики (арктическая медицина, арктическое образование, «Дети Арктики» и т. д.), логистики, а также создания необходимой социальной, телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры в арктических улусах.

Богатства Арктики

Освоение недр — один из ключевых элементов экономического развития якутской Арктики и решения задач федеральной стратегии. В заполярных районах республики сосредоточено большое количество перспективных месторождений полезных ископаемых, востребованных на мировом рынке: алмазов, золота, цветных и редкоземельных металлов, угля.

Основная проблема заключается в малоосвоенности и труднодоступности территории. Для дальнейшего развития природно-ресурсного потенциала необходимо комплексное проведение геологоразведочных работ, а также создание в регионе необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры. Сегодня Якутия активно развивает такие проекты.

Огромным потенциалом обладает расположенное в Оленекском районе Якутии Томторское месторождение редких и редкоземельных металлов. Оно считается одним из крупнейших в мире и обладает балансовыми запасами более 32 млн т руды. Его освоение поспособствует импортозамещению и укреплению обороноспособности страны. Уникальность Томторского месторождения заключается в высоком содержании ниобия (более чем в 20 раз превышает показатели других месторождений России) и редкоземельных элементов (в 10 раз выше среднего по стране). Кроме того, комплексный состав месторождения позволяет извлекать марганец, железо и другие компоненты в промышленных масштабах.

Якутия активно поддерживает этот проект, создавая благоприятные условия для инвесторов. В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Россия с удовольствием работала бы с любыми иностранными партнерами в отрасли редкоземельных металлов. В марте на полях Международного арктического форума глава Якутии Айсен Николаев упоминал эти слова главы РФ в контексте развития Томторского месторождения. «По Томторскому месторождению есть уже конкретные поручения президента. Я уверен, что Томторское месторождение — одно из крупнейших не только в России, но и мире — должно в ближайшие годы начать работать для обеспечения стратегических национальных интересов нашего государства»,— сказал тогда господин Николаев.

Еще один уникальный объект в Арктической зоне Якутии — Кючусский промышленный кластер. Он объединит золоторудное месторождение Кючус (второе по величине в республике, запасы оцениваются в 175 т), месторождение олова Ручей Тирехтях и Депутатское месторождение олова. Выход этих инвестпроектов на проектную мощность ожидается в 2026–2030 годах.

Энергоснабжение

Для реализации любых проектов в арктических районах Якутии нужна эффективная система энергоснабжения. Об этом в марте напоминал глава Якутии Айсен Николаев, выступая на VI международном форуме «Арктика — территория диалога»: «Мы можем планировать масштабные проекты. Но все это в конечном итоге невозможно без доступных источников электро- и теплоэнергии. Масштабное освоение Арктической зоны потребует строительства новых объектов генерации, модернизации существующей генерации и строительства электросетевого хозяйства».

До сих пор арктические районы Якутии обслуживались преимущественно дизельными электростанциями, физический износ которых зачастую составляет до 70%. При этом дизельное топливо дорогое, а его поставки полностью зависят от северного завоза. Таким образом, говорить об энергобезопасности арктических районов Якутии пока трудно.

К решению этой проблемы власти республики активно привлекают госкорпорации. Например, «Росатом» построит в Усть-Янском районе первую в России наземную атомную станцию малой мощности (АСММ). Она обеспечит электроэнергией Кючусский промышленный кластер и создаст возможности для масштабного экономического развития всего района.

«Мы на основе опыта предлагаем суперсовременные технологии: компактные, безопасные, с возможностью управлять мощностью и не зависеть от северного завоза. Все это может предложить наземная атомная станция. Якутия станет примером того, как современные технологии решают вопросы энергоснабжения отдаленных районов, не имеющих постоянной связи с Большой землей»,— заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, обращаясь к участникам церемонии открытия городка строителей малой наземной АЭС в сентябре 2023 года.

Строительство АСММ планируют завершить в 2031-м, при этом руководство региона не исключает, что впоследствии может быть принято решение о строительстве второго блока.

Обновлению неэффективной системы электрогенерации в арктических районах Якутии помогает и «РусГидро». В рамках соглашения с правительством Якутии корпорация определила для модернизации 20 приоритетных дизельных электростанций. Они будут заменены автоматизированными гибридными энергокомплексами (АГЭК). Сегодня они работают уже в 13 населенных пунктах Якутии. В составе одного из АГЭКов в Якутии — крупнейшая в российском Заполярье солнечная электростанция установленной мощностью 1,5 МВт.

Транспортный каркас

Труднодоступность арктических районов Якутии — серьезное препятствие для их экономического развития. В регионе пока нет круглогодичной наземной транспортной системы, которая соединяла бы Арктическую зону с соседними территориями и населенными пунктами внутри страны.

Сегодня первоочередная задача Якутии в Арктике — создание логистических путей, которые позволят обеспечить доставку грузов в рамках северного завоза и интенсивное освоение месторождений. Об этом говорил глава Республики Айсен Николаев во время Международного арктического форума-2025.

Планы правительства Якутии по созданию новых транспортных коридоров соответствуют заявлениям, сделанным президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании форума. Глава РФ говорил, в частности, о соединении Северного морского пути (СМП) с существующей транспортной сетью и развитии речных транспортных путей.

Северный морской путь — главная морская коммуникация в Российской Арктике, и Якутия играет важную роль в его развитии. Стабильному функционированию СМП способствует, в частности, развитие агломерации Тикси—Найба. Морской порт Тикси с глубоководным терминалом в селе Найба должен стать базовым пунктом управления инфраструктурой в восточной части Северного морского пути. Новый объект в селе Найба станет единственным глубоководным портовым сооружением на значительном протяжении СМП.

Для Якутии этот транспортный коридор важен как бесперебойный узел для реализации масштабных промышленных проектов. Стратегическое расположение глубоководного порта в восточной части Северного морского пути даст импульс к освоению месторождений полезных ископаемых в Арктической зоне, а также бесперебойной поставке жизнеобеспечивающих грузов в северные районы. На первом этапе реализации проекта будут построены объекты инфраструктуры морского пропускного пункта и два причала для начала работы морского порта. Делать это предполагается за счет средств стратегического инвестора — уже ведется работа по его определению.

Одновременно в рамках развития инфраструктуры в арктических районах реализуют проект «Восточный меридиан», направленный на оптимизацию транспортных коммуникаций с арктическими территориями, где сосредоточены значительные запасы олова, золота и серебра. Строительство «Восточного меридиана» — автодороги длиной 1,5 тыс. км, которая соединит село Найба с ФАД «Колыма»,— позволит развивать месторождение серебра Прогноз, месторождение золота Нежданинское и серебро-полиметаллическое месторождение Верхне-Менкече, а также Кючусский горнопромышленный кластер. Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе (2024–2030 годы) будут обустроены автозимники продленного действия. На втором этапе (2031–2051 годы) будут построены круглогодичные автодороги.

Важный объект, способный изменить жизнь наиболее труднодоступных районов Янской группы улусов в Якутии,— круглогодичная автомобильная дорога «Яна». Уже определены основные подходы к реализации проекта, составлены карты-схемы с трассировкой дорог, разработаны «дорожная карта», основные технические параметры дорог и расчет стоимости работ. На первом этапе предусматривается обустройство автозимника продленного действия на трех участках дороги «Яна» общей протяженностью 884,5 км, дорожные работы завершатся в 2029-м. На втором этапе, к 2050 году, появится круглогодичная дорога. Центром, который соединит действующие федеральные трассы «Вилюй» и «Колыма» с новыми транспортными коридорами, станет Ленский мост. Его строительство вошло в федеральный план дорожной деятельности до 2030 года.

Торгово-логистические центры

Одной из задач, которую необходимо решить для ускоренного экономического развития Арктики, является сохранение и привлечения в регион человеческого капитала. Создание инфраструктуры для жизни в непростых климатических условиях, снабжение населения продуктами и товарами народного потребления относятся к числу приоритетов правительства Якутии.

Для повышения качества доставки товаров народного потребления и продуктов в арктические районы в Якутии создаются торгово-логистические центры. Уникальный региональный проект призван обеспечить продовольственную безопасность, повысить эффективность снабжения населения продовольствием, улучшить условия для качественного хранения продуктов, расширить ассортимент завозимых продуктов и увеличить их объем.

О преимуществах проекта рассказал Айсен Николаев: «Мы во всех арктических районах республики сегодня завершаем создание торгово-логистических центров. Всего у нас 13 районов, в 10 центры уже запущены, осталось 3 — мы откроем их до конца года. Мы доставляем туда через Арктическую торгово-логистическую компанию продовольственные товары, субсидируем транспортные расходы. В итоге жители на местах получают возможность приобретать расширенный ассортимент продуктов по значительно более низким ценам».

В рамках проекта также прорабатывается вопрос организации обратного логистического потока: по задумке властей жители арктических улусов смогут сдавать рыбу, дикоросы, оленину с последующей доставкой в центральные районы республики. Это обеспечит экономическую активность на местах и снизит цены на северную продукцию.

Инфраструктура

Руководство Якутии стремится сделать населенные пункты в отдаленных арктических районах максимально комфортными для местных жителей. Важной составляющей этой работы является переселение граждан из аварийного жилого фонда. На начало 2019 года доля ветхого и аварийного жилья в Арктической зоне Якутии составляла 23,4%, или 374,8 тыс. кв. м, при этом в отдельных районах этот показатель превышал 40% и даже 70%.

В 2024-м в счет республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» в Арктике построено 12 многоквартирных домов с общим вводом 220 квартир в пяти арктических районах. Введены три четырехквартирных дома для молодых специалистов.

Внимание уделяют и строительству инженерной инфраструктуры. Помимо гибридных электростанций, вводят объекты водопроводно-канализационного хозяйства, станции переработки мусора — сейчас в Арктике на стадии обустройства находятся пять объектов термического обезвреживания твердых бытовых отходов.

Для повышения привлекательности поселков в соответствии с программой поддержки местных инициатив реализовано 68 проектов по благоустройству арктических поселений. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство сквера «Олень — душа эвенка» в селе Оленек и площади Победы в городе Среднеколымске.

Ведется строительство социальных объектов. Это больничные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), врачебные амбулатории, детские образовательные, спортивные объекты. В Арктике только в 2024 году введены в эксплуатацию многофункциональный спортивный зал им. Романа Дмитриева и этнокультурный центр «Дюмия» со зрительным залом на 232 места в селе Жиганск Жиганского района, больничный комплекс на 22 койки с поликлиникой на 104 посещения в смену в селе Хонуу Момского района, ФАП в селе Суордах Верхоянского района.

Синергия Арктики

Одна из насущных проблем арктических улусов Якутии — отсутствие быстрого интернета. Сегодня бОльшая часть якутской Арктики работает через спутник, и цель местных властей — обеспечить жителей Заполярья широкополосным доступом в интернет. «(Спутниковый интернет.— “Ъ”) это дорого, а также затрагивается малая мощность и скорость. Люди, которые там живут, хотят более быстрого интернета, поэтому в ближайшие годы реализуем проект "Синергия Арктики" с Минцифры»,— отметил глава Якутии Айсен Николаев. Проект стартовал в 2023 году, он не имеет аналогов в мире. В его рамках в 86 арктических и труднодоступных поселках республики тянутся линии оптоволокна протяженностью 7 тыс. км. «Это улучшит качество жизни северян, улучшит возможности их самореализации»,— добавил господин Николаев.

Сегодня к высокоскоростному оптоволоконному интернету уже подключены населенные пункты Анабарского, Оленекского, Жиганского районов. Следующим этапом планируется строительство оптической линии связи из Хандыги с ответвлением в села Батагай, Батагай-Алыта, Усть-Куйгу, Депутатский и Белая Гора до Чокурдаха, а также до поселка Тикси. Также в рамках соглашения с ФГУП «Морсвязьспутник» и АО «Арктиктелеком» реализуется проект по подключению поселка Тикси к магистральной трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи «Полярный экспресс».

Привлечение кадров

Еще один вызов для руководства региона — удержать население Арктической зоны Якутии. Статистика неутешительная: молодежь в возрасте от 16 до 35 лет все чаще уезжает из отдаленных районов. При этом, согласно прогнозам, уже в течение ближайших пяти лет экономике республики потребуется более 144 тыс. трудовых кадров для обслуживания новых производств, включая те, что создаются в Арктической зоне республики.

Чтобы обеспечить экономику человеческим капиталом, Якутия разрабатывает специальные ведомственные проекты. В рамках программы «Работающая Якутия. Кадры» планируют охватить не менее 200 работодателей. На сегодня подписано 26 соглашений с работодателями, осуществляющими деятельность на территории Арктической зоны республики, в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности и транспорта. К каждому работодателю применяют индивидуальный подход — за ними закрепляют кадровых консультантов и помогают разработать план обеспечения кадровой потребности.

В Якутии действуют и федеральные проекты по привлечению молодых специалистов. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в арктических районах Якутии в 2024 году трудоустроили 18 медиков: 10 врачей и 8 фельдшеров. По условиям программы врачи получили единовременную компенсационную выплату в размере 2 млн руб., фельдшеры — по 1 млн руб.

С 2012 года в Арктической зоне Якутии предусмотрены ежемесячные выплаты молодым специалистам, задействованным в сельском хозяйстве. Полученные деньги они могут потратить на покупку жилья, строительство дома или как первоначальный взнос при оформлении ипотеки.

Программа «Молодой оленевод» направлена на привлечение молодежи в отрасль оленеводства. Проект нацелен на повышение престижа профессии оленеводов, которые работают в экстремальных климатических условиях, сохраняя традиционный образ жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Программа дает право на получение социальной выплаты в размере 2 млн руб. оленеводам младше 35 лет, которые не менее четырех лет занимаются домашним северным оленеводством.

Чистая Арктика

Климатическая повестка также важна для Якутии. Природные изменения неизбежно и необратимо приводят к глобальному потеплению, что влечет усиление волн жары, засухи, лесных пожаров, наводнений, ускорение деградации многолетней мерзлоты. В республике многие годы ведется работа по изучению климата, реализуются перспективные исследовательские проекты. Используя научные изыскания в этой области, Якутия в 2025 году намерена разработать свою Концепцию углеродной нейтральности, что позволит сформировать взвешенный углеродный баланс территории и реализовать мероприятия по ее регулированию.

Якутия активно участвует в экологических мероприятиях. В марте в республике стартовал пятый сезон федерального проекта «Чистая Арктика», направленного на очистку северных территорий от накопленных за советский период отходов. За время реализации проекта в республике были очищены территории общей площадью 35 га и собрано 1,6 тыс. т металлолома, включая рекордные 700 т в 2024 году. В этом году Якутия снова расширяет географию проведения акции — работа по очистке территорий будет проходить уже в шести арктических районах.

Елена Терехова