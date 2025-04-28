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Ростовского музыканта Василия Гончарова внесли в список иноагентов

Музыканта из Ростова-на-Дону Василия Гончарова, известного под псевдонимом «Вася Обломов», Минюст РФ внес в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Из сообщения следует, что Гончаров распространял недостоверные сведения о политических решениях органов власти РФ, выступал против спецоперации на Украине. Кроме того, он участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Василий Гончаров — основатель ростовской группы «Чебоза». Известен по хитам «Еду в Магадан», «Васильки (Письмо к Диме Маликову)» и другим. В России Василий Гончаров давно не живёт.

Мария Хоперская

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