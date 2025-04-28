В Южном районе Новороссийска сократили подачу воды на 35%
В связи с отключением электричества в Новороссийске часть скважин вышла из строя. Об этом сообщили в МУП «Водоканал города Новороссийска».
Фото: pixabay.com
28 апреля с 9:30 абонентам сокращена подача воды на 35%. Аварийные работы по устранению утечки ведут на ул. Алексеева, 22.
Подача воды ограничена с 11:10 до 16:00 в зоне водоснабжения № 20 для абонентов по адресам:
- ул. Дзержинского, 150-156;
- ул. Куникова, 9,11,19,21;
- ул. Карамзина, 53,57,51,51а;
- ул. Снайпера Рубахо, 16;
- ул. Алексеева, 22.
Для жителей организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам. Вечерняя подача воды запланирована с 18:00 до 21:00.