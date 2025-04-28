В Южном районе Новороссийска сократили подачу воды на 35%

В связи с отключением электричества в Новороссийске часть скважин вышла из строя. Об этом сообщили в МУП «Водоканал города Новороссийска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

28 апреля с 9:30 абонентам сокращена подача воды на 35%. Аварийные работы по устранению утечки ведут на ул. Алексеева, 22.

Подача воды ограничена с 11:10 до 16:00 в зоне водоснабжения № 20 для абонентов по адресам:

ул. Дзержинского, 150-156;

ул. Куникова, 9,11,19,21;

ул. Карамзина, 53,57,51,51а;

ул. Снайпера Рубахо, 16;

ул. Алексеева, 22.

Для жителей организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам. Вечерняя подача воды запланирована с 18:00 до 21:00.

Саркис Айвазян