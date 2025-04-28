В Краснодаре расследуют дело в отношении пары, бросившей инвалида на дороге

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей, подозреваемых в оставлении подопечного в опасности (ст. 125 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, производство начато первым отделом по расследованию особо важных дел на основании материалов, поступивших из прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2022 года по август 2024 года молодой человек с ограничениями по здоровью проживал в приемной семье в станице Ленинградской. В конце августа 2024 года приемные родители вместе с ним пересекли государственную границу и прибыли в соседнюю республику. На одной из дорог вблизи города Очамчира они высадили подопечного из автомобиля и уехали, оставив его в условиях, угрожающих жизни и здоровью. После этого никаких попыток установить местонахождение молодого человека они не предпринимали.

Пострадавшему оказали помощь местные жители, которые способствовали его возвращению в Россию. В настоящее время в рамках расследования выполняется комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Вячеслав Рыжков