В Самаре обустроят самые красивые места для выездных свадеб

Сотрудники регионального комитета ЗАГСа составят список наиболее красивых мест для выездных церемоний бракосочетания. После этого чиновники подготовят локации. Соответствующее решение принято во время рабочего визита во Дворец бракосочетания главы города Ивана Носкова и руководителя профильного комитета Екатерины Мельник. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Скорее всего, это будут парки и скверы, но в этом вопросе я полностью полагаюсь на мнение сотрудников ЗАГСа. Уверен, в хорошую погоду такие выездные торжественные церемонии будут очень востребованы не только среди самарцев, но и среди гостей нашего города», — цитирует городская администрация Ивана Носкова.

По информации комитета ЗАГС Самарской области, за минувшую неделю в регионе 400 пар вступили в брак. Кроме того, профильные органы зарегистрировали в области 415 новых граждан.

Георгий Портнов