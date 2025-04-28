В школах и колледжах Челябинской области пройдут антитеррористические учения

В образовательных учреждениях Челябинской области 29 и 30 апреля пройдут антитеррористические учения. Они запланированы во всех муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во время учений педагоги, школьники и охранники отработают алгоритм действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Мероприятия пройдут в 90% школ, колледжей и детских лагерей Челябинской области.

Участие в учениях также примут сотрудники региональных управлений МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Подобные инструктажи 29 и 30 апреля пройдут в образовательных учреждениях по всей России.