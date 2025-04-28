В Ростовской области начался авто-веломарш по 43 населенным пунктам

Сегодня в Ростовской области начался авто-веломарш «Это наша скорбь — наша память — наша гордость!», приуроченный к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает глава администрации Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Таганрога Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Участники стартовали в Таганроге от стелы «Город воинской славы». Маршрут проходит через 43 населенных пункта Ростовской области. Всего участие в марше принимают 20 человек. Пробег завершится в Таганроге 9 мая.

Мария Иванова