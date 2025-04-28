6,6 тысяч ярославцев получили отсрочку по кредитам

В 2024 году банки реструктуризовали кредиты 6,6 тыс. жителей Ярославской области по запросам. Об этом сообщает Банк России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Общая сумма этих кредитов составила 2,9 млрд руб., что на 5% больше, чем в 2023 году. Больше всего договоров (6,5 тыс.) реструктуризировано по собственным программам банков, еще 146 договоров по закону о кредитных каникулах, 20 заявок — ипотечные каникулы.

Напомним, что каникулы по потребительским кредитам появились в период пандемии, а затем стали постоянной мерой. Они предоставляются на срок до полугода, если доход заемщика снизился более чем на 30% за последние два месяца по сравнению со средним уровнем дохода за предыдущий год.

Алла Чижова