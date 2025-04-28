В Прикамье из-за снегопада ограничили движение грузового транспорта

Из-за сильного снегопада на ряде дорожных участков Пермского края вводится временное ограничение движения для грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Госавтоинспекция Пермского края Фото: telegram-канал Госавтоинспекция Пермского края

Ограничения коснутся следующих автомобильных дорог: Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к Ижевску, М-12 «Восток», участок км 000+000 - км 086+546; Кострома - Шарья - Киров - Пермь, участок км 894+688 - км 1107+656; Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к поселку Ачит, М-12 «Восток», участок км 009+154 - км 160+378. Ограничения движения введены с 11 часов утра 28 апреля и будут действовать до нуля часов 29 апреля

Ранее из-за снегопада приостановил работу аэропорт Перми. Планируется, что он возобновит работу после 14 часов дня.