ООО «Альянсстройком» благоустроит бульвар на Кирова в Волгограде

В Волгограде нашли подрядчика для благоустройства бульвара на ул. Кирова. Этой работой по итогам открытого конкурса займется ООО «Альянсстройком», сообщает пресс-служба администрации города.

Как только указанная организация пройдет все необходимые процедуры, в течение 10 дней с ней заключат муниципальный контракт, в рамках которого ее специалисты демонтируют старое покрытие пешеходных дорожек и уложат брусчатку в границах улиц Козака и Курчатова. Эти работы в Кировском районе Волгограда проводятся в рамках программы «Поддержка местных инициатив населения».

По линии нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Кировском районе будет обновлена территория сквера им. Руднева. Речь идет об озеленении, модернизации инфраструктуры и установке малых архитектурных форм.

Павел Фролов