Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в 2024 году медработники региона оказали помощь 2 тыс. жителей, которые попали под обстрелы.

«Мы безмерно благодарны за каждый час и каждую секунду их работы, за их профессионализм. Только в прошлом году было более полумиллиона вызовов, на которые спешили работники скорой медицинской помощи»,— сказал господин Гладков в видеообращении, поздравляя сотрудников здравоохранения с Днем медицинского работника.

Он добавил, что в 2023 году медикам в прифронтовых зонах стали перечислять социальные выплаты по аналогии с медиками в ЛНР и ДНР. За прошлый год 4 тыс. белгородских медиков получили выплаты на общую сумму более 1,3 млрд руб. В 2025 году — 3,5 тыс. медиков на общую сумму более 350 млн руб.

По оценке российского МИДа, с конца февраля 2022 года от действий ВСУ пострадали 14 287 человек, в том числе 880 несовершеннолетних, погибли 6715 человек, в том числе 218 детей. За первые три месяца 2025 года погибли 292 мирных жителя, еще 1197 были ранены.

Полина Мотызлевская