Финансовые инструменты пригодились

Высокие кредитные ставки остаются серьезным вызовом для компаний Свердловской области, заставляя пересматривать финансовые стратегии. При наметившемся с начала года росте кредитования на 32% в феврале просроченная задолженность за год возросла на 37%, инвестиционная активность, резко просевшая в начале года, лишь начинает показывать признаки восстановления в ожидании снижения ключевой ставки. Поиск альтернативных инструментов для развития бизнеса в таких условиях становится основой выживания. По мнению участников рынка, наиболее востребованы в такой ситуации оказались банковские гарантии, лизинг, эквайринг, депозиты и факторинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за высокой ключевой ставки бизнес ищет альтернативные финансовые инструменты для развития

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Из-за высокой ключевой ставки бизнес ищет альтернативные финансовые инструменты для развития

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кредитный парадокс

В условиях высокой ключевой ставки и роста стоимости заимствований компании тем не менее не могут не обращаться за кредитами, чтобы обеспечить текущую деятельность и поддерживать оборот.

«На инвестиционную активность малого и среднего бизнеса (МСБ) по-прежнему негативно влияют высокие ставки по кредитам, сложности с проведением трансграничных платежей, высокая стоимость привлечения и удержания персонала. Предприниматели в текущей ситуации крайне осмотрительно вкладываются в новые проекты, по возможности замораживают или откладывают на неопределенный срок текущие»,— пояснил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Согласно данным Уральского ГУ Банка России, в феврале 2025 года предприятия региона получили кредитные средства на сумму 236 млрд руб., что на 32% больше, чем в январе. Однако столь стремительный рост сопровождается негативной динамикой: по сравнению с 1 марта 2024 года объем просроченной задолженности увеличился на 37% и достиг 16,6 млрд руб.

В последнее время явной стала трансформация в структуре заимствований. По данным УБРиР, около 80% кредитов, выданных крупному бизнесу в 2024 году, были направлены на пополнение оборотных средств, и лишь 20% — на инвестиционные проекты. МСБ зафиксировал несколько иное распределение: 33% заемных средств были ориентированы на инвестиционные цели. «По нашим прогнозам, в 2025 году спрос на оборотные кредиты сохранится на текущем уровне, тогда как их доля на инвестиционные цели может снизиться еще на 5%»,— отметил Альберт Сынгизов.

Схожие тенденции отмечают и в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП). В первые месяцы 2025 года основным спросом пользовались кредиты на рефинансирование и пролонгацию ранее взятых обязательств. Однако, по словам представителей фонда, ситуация начинает меняться: в ожиданиях постепенного снижения ключевой ставки возрастает интерес к оборотному кредитованию, тогда как инвестиционное — в начале года практически остановилось. «Без доступных долгосрочных кредитов бизнес вынужден жертвовать стратегическими проектами ради текущей стабильности»,— пояснил директор Института стратегического развития и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин.

Отраслевое распределение заемщиков в 2025 году отражает приоритеты региональной экономики. Как отмечает вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов, наибольшую активность в привлечении кредитов демонстрируют компании, работающие в оптовой торговле, а также в сферах, связанных с импортозамещением. «Таким предприятиям особенно часто требуется финансирование для пополнения оборотных средств, а также банковские гарантии для обеспечения возврата займов, в том числе в Фонде развития промышленности»,— пояснил он.

Среди других активных заемщиков — подрядные организации, реализующие проекты в промышленном, гражданском и инфраструктурном строительстве. Они не только привлекают кредитные средства для исполнения контрактов, им необходимы банковские гарантии для участия в государственных и крупных частных тендерах.

Бизнесу нужны гарантии

Для участия в госконтрактах, тендерах и экспортных сделках бизнес должен демонстрировать повышенную финансовую надежность. В этих условиях банковские гарантии (БГ) становятся не просто формальным требованием, а стратегическим инструментом, позволяющим участвовать в масштабных проектах без изъятия средств из оборота. «Снижение аппетита к банковскому кредитованию на фоне его высокой стоимости бизнес компенсирует привлечением внебанковских инвестиций, в связи с чем стабильным остается спрос на банковские гарантии»,— отметил Ринат Иржанов.

По словам руководителя Абсолют Банка в Екатеринбурге Екатерины Богатовой, одно из самых рабочих и доступных по стоимости решений — это именно банковские гарантии на возврат аванса. Авансы заказчиков позволяют существенно удешевить стоимость денег для клиентов и получить их оперативно. Сумма аванса часто доходит до 70% от стоимости контракта. «За 2024 год портфель гарантий Абсолют Банка в Екатеринбурге вырос на 15%. Это немало, учитывая солидный стартовый портфель по этому продукту в регионе,— добавила госпожа Богатова.— Наиболее востребованы банковские гарантии в пользу контрактов по госзаказу — 44-ФЗ и 223-ФЗ. Более 50% кредитного портфеля было сформировано за счет комплексного продукта для компаний, работающих с контрактами: гарантия плюс контрактное финансирование. Преимущество этого комбо-продукта в том, что он дает возможность клиенту действовать гибко и использовать именно то, что нужно в моменте. Как результат, за год комбо-продукт “гарантия плюс контрактное финансирование” показал двукратный прирост».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число эквайринговых терминалов в Свердловской области за три месяца 2025 года возросло на 8%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Число эквайринговых терминалов в Свердловской области за три месяца 2025 года возросло на 8%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Высокий спрос на банковские гарантии, по мнению участников рынка, объясняется не только их необходимостью, но и возросшей доступностью. Сегодня юридически оформленные гарантии можно получить в течение 2–3 часов, воспользовавшись онлайн-сервисами. Электронные гарантии выпускаются круглосуточно, 365 дней в году. В условиях экономической нестабильности и усиленной конкуренции востребованность банковских гарантий будет только расти. Они рассматриваются не только как альтернатива банковским кредитам (с некоторыми оговорками), но и как один из наиболее эффективных способов обеспечения исполнения обязательств. «Рынок гарантий будет только расширяться. Банковские гарантии — высоко востребованный инструмент сделок, так как это дополнительная страховка для заказчика»,— отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Кредитам нашли альтернативу

Благодаря повышенному спросу на гибкие финансовые инструменты лизинг становится одним из ключевых механизмов развития бизнеса. Предприятия активно используют его для обновления основных фондов, избегая долгосрочных кредитных обязательств. В 2024 году Свердловская область заняла четвертое место в России по объему полученного малым бизнесом льготного лизинга. «При помощи этого инструмента бизнес решает задачи развития производственных мощностей, увеличения выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения»,— пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По словам первого заместителя генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антона Сапожкова, все больше предприятий используют лизинг для обновления парка основных средств и реализации инвестиционных проектов. По итогам 2024 года объем новых сделок на территории Большого Урала составил почти 20 млрд руб., из которых около 5 млрд руб. пришлось на Свердловскую область.

«В Свердловской области фиксируется высокий спрос на лизинг как грузового, так и легкового транспорта. В прошлом году объем нового бизнеса по каждому из этих направлений превысил 1 млрд руб. Среди лидеров — строительная и дорожно-строительная техника, поскольку в регионе реализуется множество инфраструктурных проектов федерального уровня. Среди них: подготовка нового участка “Восток” трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга, который планируется открыть в конце июня»,— уточнил Антон Сапожков.

В то же время в ПСБ отмечают в 2025 году смещение интереса бизнеса в сторону факторинга. По словам Рината Иржанова, это связано с задержками оплат у некоторых контрагентов, а также с сохраняющимися высокими ставками по кредитам. В результате спрос на лизинговые продукты в ПСБ в текущем году снижается.

Депозитный бум

Параллельно с ростом интереса к альтернативным финансовым инструментам наблюдается высокая активность бизнеса в сфере размещения средств на корпоративных депозитах. В ПСБ в первые месяцы 2025 года существенно возрос интерес МСБ к краткосрочным депозитам. «Это связано с их высокой доходностью, что дает бизнесу возможность получать дополнительный доход от свободных средств на счетах»,— пояснил Ринат Иржанов.

Аналогичную тенденцию наблюдают и в УБРиР. По словам Альберта Сынгизова, банк фиксирует рост числа клиентов, размещающих средства на депозитах, и, как следствие, рост их дополнительного дохода. «Депозиты бьют все рекорды»,— отметил он, сравнивая динамику за 2023, 2024 и 2025 годы.

Тем не менее в целом по Свердловской области такая картина неоднозначна. По данным пресс-службы Уральского ГУ Банка России, объем средств корпоративного сектора, размещенных на депозитах, незначительно сократился. На 1 марта 2025 года общий объем депозитов составил 418 млрд руб., что на 7% меньше по сравнению с 1 февраля и на 0,5% ниже, чем годом ранее.

Биржевой овернайт

В условиях высокой ключевой ставки свердловские компании все больше интересуются биржевым овернайтом — сделками РЕПО с однодневным размещением средств. Этот инструмент становится востребованным решением для управления ликвидностью, так как позволяет размещать временно свободные средства без изъятия их из оборота, с минимальными рисками и прозрачной доходностью.

По данным аналитиков Т-Банка, 90% компаний-инвесторов в регионе используют биржевой овернайт, размещая средства на один день. Средний суточный объем таких размещений составляет порядка 14 млн руб. «При размещении в овернайт заранее известны доходность и точная дата выплаты — это сближает его с депозитом по предсказуемости и надежности. Однако доходность по овернайту, как правило, выше, чем по депозитам большинства банков»,— пояснил руководитель платформы «Инвестиции для бизнеса» от Т-Банка Виталий Волков.

Цифровая трансформация

Тенденция на цифровизацию расчетов в 2025 году сохраняется, что приводит к увеличению доли безналичных операций и росту спроса на эквайринг. Участники рынка считают эквайринг одним из самых востребованных решений, поскольку бизнесу важны не только удобные безналичные расчеты, но и доступ к аналитике и контролю за товарооборотом.

По данным Уральского банка Сбербанка, за первые три месяца число эквайринговых терминалов, установленных банком в Свердловской области, возросло на 8% и к 1 апреля 2025 года достигло порядка 75 тыс. «За подключением услуги эквайринга в январе-марте 2025 года в Уральский банк Сбербанка в Свердловской области чаще всего обращались представители малого и микробизнеса — услугу получили на 8,5% больше ММБ, чем в тот же период прошлого года»,— сообщили в пресс-службе банка. Наиболее активно терминалы устанавливали предприятия сферы общественного питания, супермаркеты и продуктовые магазины.

«Интерес бизнеса к эквайрингу безусловен. Однако завышенные банковские комиссии снижают его привлекательность. Новости о повторной отсрочке внедрения цифрового рубля, который мог бы удешевить расчеты, лишь укрепляют банки в нежелании снижать комиссии»,— прокомментировал Максим Марамыгин.

Ставки сделаны

Длительный период высокой ключевой ставки продолжает влиять на финансовые стратегии бизнеса Свердловской области. В 2025 году компании все чаще ищут альтернативы традиционным кредитам. Банковские гарантии стали страховкой для участников госзакупок, лизинг — способом обновлять активы без долговой нагрузки. Однако ключевой вопрос теперь не просто продолжение работы в условиях дорогих денег, а поиск модели устойчивого развития, которая позволит бизнесу перейти от точечных решений к долгосрочным инвестициям при первых признаках смягчения денежно-кредитной политики.

«В связи с ожиданиями снижения ключевой ставки Банком России, а также растущим отложенным инвестиционным спросом, мы прогнозируем рост объемов кредитования и восстановление деловой активности. Уже в марте мы зафиксировали заметное увеличение спроса на займы СОФПП — и эта динамика сохраняется»,— заключил Валерий Пиличев.

Евгения Яблонская