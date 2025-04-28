Загранпаспорт Жириновского продали на аукционе за 1,1 млн рублей

На торгах Северного аукционного дома в Санкт-Петербурге продали загранпаспорт российского политика и сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского. Лот ушел за 1,1 млн руб. Имя покупателя не раскрывается.

На сайте торговой площадки Bidspirit указано, что стартовая цена загранпаспорта Владимира Жириновского составляла 100 тыс. руб. С учетом комиссии аукционного дома его продали за 1 млн 287 тыс. руб.

Речь идет о загранпаспорте сроком на пять лет, который выдали Владимиру Жириновскому в 1992 году. На нем изображена символика СССР. Загранпаспорта такого формата выдавали в России до 1997 года. В документе есть отметки о заграничной поездке политика в Болгарию летом 1993 года.