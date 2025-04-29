Мнение эксперта

Антон Сапожков, первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг»:

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— Несмотря на экономические вызовы и замедление бизнес-процессов в 2022 году, лизинговая отрасль демонстрирует устойчивый рост. Так, по итогам 2024 года только в Свердловской области объем сделок с новым бизнесом достиг почти 5 млрд руб. В основном интерес проявляет МСП в сегментах транспорта, спецтехники и производственного оборудования. Причем позитивная динамика сохраняется даже с учетом высокой ключевой ставки.

Все потому, что лизинг играет ключевую роль в развитии региональной экономики. Гибкость этого механизма помогает предприятиям адаптироваться к меняющимся условиям ведения бизнеса, логистическим вызовам и поддерживать курс на импортозамещение. С помощью лизинга компании повышают свою операционную эффективность, модернизируют и обновляют основные средства производства, реализуют инвестпроекты и запускают новые направления. Все это стимулирует рост занятости, увеличивает налоговые поступления и формирует устойчивую деловую среду. Дополнительный экономический эффект также дает сотрудничество лизинговых компаний с производителями и дилерскими центрами.

В этом году в отрасли ожидается снижение общего объема нового бизнеса. На фоне этого особую роль будут играть государственные субсидии и программы поддержки, которые повышают доступность лизинга для ключевых отраслей. В нынешних непростых условиях участникам рынка следует быть не просто финансовым партнером, но участником долгосрочного роста региональной экономики.

«Балтийский лизинг», например, намерен активно развивать локальные проекты, создавать условия для устойчивого развития бизнеса наших клиентов, а также цифровизировать услуги: внедрять современные IT-решения, автоматизировать рабочие процессы, запускать удобные онлайн-сервисы, которые упростят процесс заключения сделок и расширят доступ к лизингу, особенно для предпринимателей в удаленных районах. Вместе с тем в 2025 году ожидается рост доли отечественного оборудования и транспорта в структуре сделок, что логично в контексте задач технологического суверенитета.