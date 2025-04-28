Жительницу Тольятти задержали в Нижегородской области с 3 кг наркотиков

В Кстовском округе Нижегородской области на 462 км автодороги М-7 «Волга» в одной из остановленных машин полицейские нашли и изъяли более 3 кг наркотического средства альфа-PVP. Задержана и арестована 44-летняя жительница Тольятти, которую обвинили в незаконном сбыте сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По данным полиции, ранее арестованная была судима за преступление против порядка управления. Также в машине сотрудники полиции нашли электронные весы, упаковочный материал, лопатку и пять мотков изоленты.

Полиция установила, что задержанная нашла подработку в интернете-магазине, который специализируется на продаже наркотиков. В ее обязанности входила перевозка крупных партий запрещенных веществ, последующая расфасовка и организация тайников-закладок. Партию наркотиков по указанию анонимного куратора злоумышленница забрала в тайнике-закладке в лесном массиве на территории Московской области. Продать их она планировала бесконтактным способом в Ульяновске.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Андрей Репин