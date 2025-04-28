В Казани 30 апреля, в связи с проведением 83-й легкоатлетической эстафеты, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, временно изменится схема движения автобусов под номерами 1, 9, 34, 60, 88 и 91. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ПАТП № 2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 30 апреля в Казани временно изменится движение у нескольких маршрутов автобусов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ 30 апреля в Казани временно изменится движение у нескольких маршрутов автобусов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Автобус № 91 будет ходить по улице Мира в направлении Высокой Горы и обратно без заезда в поселок Дербышки.

Автобусы № 1, 9, 34, 60 и 88 проследуют по улице Мира, затем повернут налево на Советскую, направо на Стадионную, сделают остановку у «Стадиона Ракета», после чего направятся по Тополевой и выйдут на улицу Липатова.

Согласно постановлению Исполкома Казани, 30 апреля с 00:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

улица Советская (от Начальной до Халезова);

улица Халезова (от Советской до Правды);

улица Правды (от Халезова до Начальной);

улица Начальная (от Правды до Советской);

улица Стадионная (одностороннее движение от Советской в сторону Начальной).

Артём Дергунов