В Самарской области с подростков, атаковавших детей из-за причесок, требуют компенсацию

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на несовершеннолетних в Самарской области. Преступление инкриминируется двум 15-летним подросткам. Оно квалифицировано по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Ставропольского района.

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«Уголовное дело направлено в Ставропольский районный суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2024 года в селе Ягодное двое подростков вступили в конфликт с двумя несовершеннолетними и избили их руками и ногами. Поводом для этого стала длина волос потерпевших и их манера одеваться.

Обвиняемые запечатлели инцидент на видео. Прокуратура района обратилась в интересах потерпевших с иском к законным представителям фигурантов уголовного дела и потребовала возместить моральный вред на сумму 200 тыс. руб.

Георгий Портнов