Ограничения полетов вводили в нижегородском аэропорту 28 апреля

В аэропорту Нижнего Новгорода 28 апреля с 10:18 ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

В связи с этим предварительно задерживаются два рейса на вылет и три рейса на прибытие в Нижний Новгород, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В 11:10 Росавиация сообщила, что ограничения сняли.

Галина Шамберина