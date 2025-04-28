обновлено 11:13
Ограничения полетов вводили в нижегородском аэропорту 28 апреля
В аэропорту Нижнего Новгорода 28 апреля с 10:18 ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ
В связи с этим предварительно задерживаются два рейса на вылет и три рейса на прибытие в Нижний Новгород, уточнили в пресс-службе аэропорта.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
В 11:10 Росавиация сообщила, что ограничения сняли.