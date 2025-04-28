Прокуратура добилась завершения реставрации «Братской могилы» на Ставрополье

Реставрация мемориала воинской славы «Братская могила советских воинов» в Красногвардейском округе Ставропольского края завершена после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Между муниципалитетом и коммерческой организацией был заключен контракт на ремонтно-реставрационные работы памятника, посвященного погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. На территории мемориала регулярно проводятся памятные мероприятия.

«В установленный срок работы не выполнены»,— отмечается в сообщении прокуратуры.

В связи с нарушением сроков надзорное ведомство внесло представление руководителю подрядной организации. В результате вмешательства прокуратуры реконструкция комплекса была полностью завершена.

Николай Аксенов