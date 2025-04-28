Курганца оштрафовали на 200 тыс. рублей за наезд на пешехода

Курганский городской суд признал виновным 39-летнего местного жителя в нарушении ПДД и наезде на пешехода, который получил тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Его оштрафовали на 200 тыс. руб. и лишили права управления транспортом на полгода, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что в ноябре прошлого года местный житель на автомобиле Toyota Camry вечером двигался по федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Кургане со скоростью 163 км в час. Не предприняв всех мер для остановки машины, он наехал на переходящего дорогу пешехода 55 лет. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Вину горожанин признал, в ходе следствия примирился с потерпевшим и выплатил ему 400 тыс. руб., а также помог с лечением. Однако суд, учитывая многочисленные административные правонарушения местного жителя, связанные с превышением скорости, отказал в ходатайстве о примирении сторон.

Виталина Ярховска