В Саратове начали проверку после травмирования подростка на территории «России»

Прокуратура Саратова приступила к проверке по факту получения подростком телесных повреждений на территории разрушенного после пожара здания бывшей гостиницы «Россия». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Поручение организовать проверку дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Надзорному органу в рамках проверочных мероприятий предстоит оценить бездействие органов власти в части ограничения доступа на территорию аварийного здания, а также работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Согласно предварительным сведениям, подросток пришел на территорию объекта на проспекте им. Столыпина вечером накануне, в воскресенье. Там он упал с высоты и получил травмы. Пострадавшего увезли в медучреждение.

Павел Фролов