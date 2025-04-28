В Подмосковье зафиксированы рекордные для апреля заморозки

В Клину температура ночью опускалась до –5,9°С. Такой низкой температуры 28 апреля в этом городе не было с начала XXI века, сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Можайске минимальная температура воздуха составила –4,2°С. Это на 0,7°С ниже, чем предыдущий рекорд, установленный для этого дня в 1971 году. По прогнозам синоптиков, в апреле заморозков больше не предвидится.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня, 28 апреля, в столице будет 10–12°C, преимущественно без осадков (в Подмосковье — 9–14°C). 29 апреля в столице температура опустится до 8–10°C, ожидается дождь (по области будет 6–11°C).