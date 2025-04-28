Почти 80% офисных работников Ижевска сталкиваются с переработками

77% офисных работников в Ижевске сталкиваются с переработками, почти половина из них — регулярно, а 41% — периодически, следует из опроса сервиса SuperJob. Чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (37%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди тех кто регулярно работает сверхурочно, большинство тех, кто считает необходимостью доказывать свою эффективность — 64%. Каждый второй среди уходящих из офиса вовремя лишен подобных переживаний. Девять из десяти работников ощущают доверие со стороны руководства: это 45% из тех, кто не чувствует себя обязанным доказывать собственную эффективность, и 44% из регулярно перерабатывающих.

Согласно исследованию, сотрудники на гибридном и удаленном графике чаще сталкиваются с переработками и переживаниями по поводу собственной эффективности, однако среди них также больше тех, кто абсолютно уверен в доверии руководства.