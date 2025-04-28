Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки в Сызрани

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования по информации о нападении собаки на девушку в Самарской области. Об этом сообщает СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, 25 апреля текущего года в Сызрани собака бойцовой породы находилась на самовыгуле без намордника. Она набросилась на 19-летнюю местную жительницу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. В соцсетях сообщается, что данный случай не единичный, ранее эта собака нападала на местных жителей.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Руфия Кутляева