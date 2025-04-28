Рейс Smartavia, следовавший в Санкт-Петербург, совершил посадку в Архангельске

Самолет авиакомпании Smartavia, следовавший по маршруту Пермь — Санкт-Петербург, совершил посадку в аэропорту Архангельска. Как сообщает газета «Аргументы и факты — Прикамье», это произошло из-за введенных в аэропорту Пулково ограничений.

Один из пассажиров рассказал изданию, что на подлете к Санкт-Петербургу стало известно о веденном в Пулково плане «Ковер». Самолет около часа кружил над городом, затем ушел в аэропорт Архангельска. В настоящее время Пулково работает в штатном режиме. Рейс Smartavia по расписанию должен приземлиться в 11:25.