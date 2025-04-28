Против сотрудницы администрации района Саратова возбудили дело о мошенничестве

В Саратове следствие возбудило в отношении сотрудницы администрации одного из районов города уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, в текущем месяце фигурантка обещала жительнице Саратова помочь с подачей иска, юридическим сопровождением и добиться решения суда о денежной компенсации взамен аварийного жилья. Подозреваемая же не могла повлиять на судебный процесс.

За обещание помочь саратовчанка передала сотруднице администрации деньги, которыми та распорядилась по своему усмотрению. Дело возбудили по материалам ОЭБиПК УМВД России по Саратову.

Павел Фролов