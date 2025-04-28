В Сочи по итогам 2024 года выловили более 700 тонн рыбы

В 2024 году рыбопромысловые предприятия Сочи выловили свыше 700 т рыбы, что значительно превышает показатели прошлых лет. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин, среди добытых видов — катран, камбала, кефаль, скат, ставрида, сарган, барабуля и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала этого года два ведущих предприятия региона уже увеличили объемы вылова в четыре раза. Вся добыча ведется строго в установленные сроки с соблюдением природоохранных требований, отметил мэр.

Одновременно в Сочи активно развивается марикультура: на аквафермах выращено 1,3 тыс. т форели и 59,7 т двустворчатых моллюсков. Местные морепродукты востребованы в ресторанах города и поставляются в различные регионы России. В рамках сохранения экологического баланса форелеводческий завод «Адлер» в прошлом году выпустил в Азово-Черноморский бассейн 350 тыс. мальков кумжи для восстановления популяции лососевых.

Вячеслав Рыжков