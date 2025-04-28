Тольятти получил всероссийскую премию «Город промышленного туризма»

На IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» Тольятти завоевал Гран-при в номинации «Город промышленного туризма». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава города отметил, что эта награда — результат слаженной работы команды, ее профессионализма и преданности делу.

«Особые слова благодарности выражаю руководителю управления Екатерине Ярославцевой за вклад в развитие туристического потенциала нашего города»,— добавил господин Сухих.

Основными соперниками Тольятти в борьбе за Гран-при являлись Новосибирск и Благовещенск. Организаторами премии выступили ФРОС Region PR, ООО «Консалтинг-Тур» и МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа».

Алексей Алексеев