В Ярославле в майские праздники будет дождливо

В Ярославле на этой неделе дневная температура воздуха не превысит +16 °C, а в выходные ожидается дождь. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Днем в понедельник, 28 апреля, в Ярославле прогнозируется до +10°C и переменная облачность, в ночь на вторник похолодает до +5°C и пройдет дождь. Осадки сохранятся и днем во вторник, на улице ожидается до +10°C. В среду облачно, без осадков и +11°C. В ночь на четверг пройдут небольшие осадки и ожидается +1°C — это будет самая холодная ночь на неделе.

В четверг, 1 мая, прогнозируется небольшой дождь и +11°C, в ночь на пятницу похолодает до +3°C. 2 мая будет до +13°C и без осадков. 3 и 4 мая ожидаются дожди и +14…+16°C.

Алла Чижова