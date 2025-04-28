Бывший вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов стал совладельцем IT-фирмы

Бывший постоянный представитель главы Удмуртии при президенте РФ Константин Сунцов стал совладельцем недавно зарегистрированного ООО «Веллмап», занимающегося в том числе деятельностью web-порталов и разработкой ПО. Данные об этом появились в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

ООО «Веллмап» было зарегистрировано в Ижевске 18 апреля 2025-го. Генеральным директором указан Иван Осотов. Уставной капитал общества — 10 тыс. руб. Константин Сунцов владеет долей в 50%.

В феврале 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, что Константин Сунцов стал индивидуальным предпринимателем (ИП) с основным видом деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Тогда господин Сунцов указывал, что «зарегистрировал бизнес в Удмуртии по льготной ставке».

В 2021-2023 гг. Константин Сунцов занимал пост заместителя председателя правительства Удмуртии. Летом 2023-го он стал постоянным представителем главы республики при президенте РФ, однако уже в декабре 2023-го был освобожден от занимаемой должности. До работы в государственных структурах господин Сунцов занимался бизнесом, является основателем сети парикмахерских «Прядки в порядке».