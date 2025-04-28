Оборот общепита в Прикамье снизился на 4% по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе – марте 2025 года составил 208,4 млрд руб., это на 1,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оборот общественного питания составил 11,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,1% ниже уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 апреля 2025 года составил 58,1 млрд руб., это соответствует 43 дням торговли.