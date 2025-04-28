В Самарской области перед судом предстанут двое подростков, обвиняемых в избиении сверстников

В Ставропольский районный суд направлено уголовное дело отношении двух 15-летних подростков, которые обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре прошлого года в с. Ягодное двое подростков посчитали «неправильной длину волос у двух других несовершеннолетних». Также им не понравилась их манера одеваться. Заранее сговорившись, они затеяли ссору, во время которой нанесли подросткам множественные удары руками и ногами. Происходившее обвиняемые снимали на камеру телефона.

Прокуратура района предъявила заявление к законным представителям несовершеннолетних обвиняемых о возмещении морального вреда в размере 200 тыс. руб. в интересах потерпевших.

Руфия Кутляева