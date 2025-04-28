В Уфе в ожидании снегопада технику переведут в «зимний» режим

Часть коммунальной техники в Уфе «в связи с неустойчивостью температурного режима и возможным выпадением мокрого снега» будет переведена в «зимний» режим, сообщил в своем Telegram-канале сити-менеджер Ратмир Мавлиев. «Сейчас идет подготовительная работа»,— отметил он.

По данным Башгидрометцентра, до 30 апреля в Уфе ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом. Ветер местами с порывами до 22 м/с. Температура воздуха ночью -1, +3°, днем —+6, +11°.

Майя Иванова