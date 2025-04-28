В Ростове жителям нескольких районов почти на месяц отключат горячую воду

В Ростове жители нескольких районов останутся на три недели останутся без горячей воды

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В нескольких районах Ростова-на-Дону с 14 мая по 7 июня не будет горячей воды. О плановых ремонтных работах на Ростовской ТЭЦ-2 сообщается на сайте ростовских теплосетей.

Так, в центральной части города горячее водоснабжение отключат в пределах следующих улиц: от Пушкинской до Будённовский и Серафимовича, от Сиверса до Маркова и Локомотивной, от Мечникова до Текучева и Чехова. Воды не будет также по улицам: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, 20-я улица, Верхоянский и 2-й переулок.

Плановые отключения затронут Западный район: Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Литвинова — 2-я Володарского — Заводская — Каширская, а также на Ливенцовке и по улицам: Пескова, Машиностроительный, Разина, 3-я Кольцевая и Профсоюзная.

В нескольких районах Ростова-на-Дону с 14 мая по 7 июня не будет горячей воды. О плановых ремонтных работах на Ростовской ТЭЦ-2 сообщается на сайте ростовских теплосетей.

Так, в центральной части города горячее водоснабжение отключат в пределах следующих улиц: от Пушкинской до Будённовский и Серафимовича, от Сиверса до Маркова и Локомотивной, от Мечникова до Текучева и Чехова. Воды не будет также по улицам: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, 20-я улица, Верхоянский и 2-й переулок.

Плановые отключения затронут и Западный район: Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Литвинова — 2-я Володарского — Заводская — Каширская, а также на Ливенцовке и по улицам: Пескова, Машиностроительный, Разина, 3-я Кольцевая и Профсоюзная.

Мария Хоперская