Молодежный центр в саратовском Красноармейске хотят отремонтировать за 22,8 млн

В Красноармейске Саратовской области намерены капитально отремонтировать МАУ «Многофункциональный молодежный центр» Красноармейского района. Аукцион на поиск подрядчика объявлен на портале госзакупок.

Ремонтные работы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Красноармейском муниципальном районе на 2021-2030 годы» запланированы на текущий год. Указанное учреждение предлагает за капремонт 22,8 млн руб. Победитель торгов станет известен 14 мая.

Подрядчику до 30 октября предстоит поменять окна, полы, двери, крышу. Среди работ, в частности, обустройство стены под мурал.

Павел Фролов