Жителя Самарской области отправили в колонию строгого режима за хранение 50 патронов, купленных в 20 веке

В Самарской области вступил в законную силу приговор жителю Красноярского района, который хранил у себя дома 50 патронов калибра 7,62 х 39 мм, купленных более 25 лет назад, сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Допрошенный признался, что патроны приобрел у незнакомца, но за все время ни разу не воспользовался ими.

Красноярский районный суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тыс. руб. в доход государства.

Алексей Алексеев