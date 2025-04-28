Рейс Санкт-Петербург — Ярославль задерживается из-за ограничений

Вылет самолета из Санкт-Петербурга в Ярославль задерживается в связи с введенными ограничениями в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, прием и выпуск был ограничен в аэропорту с 7:25 28 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Росавиации, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В Ярославль самолет должен был вылететь в 8:05, однако этого до сих пор не произошло. Ограничения в петербургском аэропорту сняли в 9:30.

Алла Чижова