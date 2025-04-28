На улице Гаврилова временно не ходят несколько маршрутов троллейбусов и трамваев

В Казани на улице Гаврилова произошло повреждение контактной сети, в связи с чем временно приостановлена работа нескольких маршрутов трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Временно приостановлена работа троллейбусных маршрутов № 1, 2 и 13. Трамваи № 5, 5а и 7 следуют по измененному маршруту через улицы Халитова и Саид-Галеева.

«На месте работают аварийные службы предприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Артём Дергунов