Чистая прибыль Чишминского сахарного завода в 2024 году снизилась на 28,8%

Чистая прибыль АО «Чишминский сахарный завод» по итогам 2024 года снизилась на 28,8%, до 603 млн руб., следует из квартального отчета компании. В 2023 году показатель составил 846,7 млн руб.

Выручка завода за год увеличилась на 10,8% на фоне роста себестоимости продаж на 22%. В прошлом году из поступивших на переработку 824 тыс. тонн сахарной свеклы урожая компания произвела 111 тыс. тонн сахара, что на 3% меньше, чем в прошлом сезоне. В 2023 году поступившие в переработку 746 тыс. тонн сахарной свеклы были переработаны в 115 тыс. тонн сахара. В 2024 году компания получила 1,6 млрд руб. заемных средств, направив их на приобретение оборудования, товарно-материальных ценностей и сырья.

Реализация продукции на экспорт составила 65,7% от общей выручки и составила около 4,6 млрд руб.

АО «Чишминский сахарный завод» зарегистрировано в 1996 году в Чишмах, является одним из крупнейших производителей сахара в Башкирии. Входит в группу компаний «Таврос». Основными рынками сбыта являются Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Монголия, Китай.

Наталья Балыкова