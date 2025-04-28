Ижевчанку отправили в исправительную колонию за попытку сбыть 16 закладок

Воткинский райсуд приговорил ранее судимую 32-летнюю жительницу Ижевска за покушение на сбыт наркотиков в составе группы через интернет (ст. 228.1 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2024-м обвиняемая договорилась с двумя фигурантами — дело на одного из них выделили в отдельное производство, личность второго не установлена — сбывать наркотики на территории Удмуртии за вознаграждение.

Подсудимая с другим обвиняемым оборудовали 15 тайников в Воткинске и Можге. Спустя время закладки были обнаружены — наркотики изъяли. Кроме того, в квартире осужденной нашли также нашли запрещенные вещества во время обыска.

Изначально фигурантка отрицала свою причастность к преступлениям, позднее признала свою вину. Суд назначил ей восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.